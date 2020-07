Sky - Milan-Rangnick, la Red Bull si mette di traverso: serve un indennizzo per liberare il tecnico (Di venerdì 17 luglio 2020) L'arrivo di Ralf Rangnick al Milan sembrava fino a poche ore fa un dato di fatto, me restano alcune degli aspetti da chiarire soprattutto su quello che è il rapporto con la Red Bull, proprietaria del suo vecchio club, il Lipsia. Leggi su tuttonapoli

SkySport : Calciomercato Milan, incontro con Lokomotiv Mosca per possibile scambio Laxalt-Miranchuk - SkySport : ?? MISSILE DI KESSIÉ ?? Il suo destro sbatte sul palo e finisce in rete GLI HL ? - SkySport : Kessie a Sky: 'Io via? Contento di stare al Milan. Al Parma il mio gol più bello' - MarisciaFox : RT @corradone91: Bomba di #Sky: #RedBull avrebbe chiesto al #Milan 8mln per liberare #Rangnick dall'incarico di responsabile dell'area spor… - marcovarini : @PBPcalcio @Milanis06663310 @DiMarzio Modesto come sempre ma ormai tutti sanno che sul Milan arriva prima Radio Ros… -