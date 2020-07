Simpatizzanti leghisti scambiano Snoop Dogg per un migrante sbarcato a Lampedusa (Di giovedì 16 luglio 2020) leghisti abboccano a un meme satirico e scambiano Snoop Dogg per migrante La pagina satirica “Romani con Salvini“, ha condiviso su Facebook un meme che ritrae Snoop Dog ricoperto di oro, facendolo passare per uno dei migranti bersaglio delle campagne social dei militanti leghisti. “Cosa gli rispondiamo a questo signore appena sbarcato a Lampedusa?”, recita la frase. L’intento ironico degli autori è apparso molto chiaro ai molti follower della pagina satirica, che hanno scherzato sul post. “Tornatene in California!”, oppure “Drop it like it’s hot”. Eppure c’è anche chi ha scambiato il cantante per un vero migrante. E al rapper ha rivolto ... Leggi su tpi

