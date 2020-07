Scannato come un vitello. Gli assassini di Cerciello Rega non meritano pietà (Di giovedì 16 luglio 2020) Quel carnefice non ha avuto pietà. Doveva morire il vice brigadiere Mario Cerciello Rega, perché in quella strada del quartiere Prati non c'era spazio per il dovere. Non ha avuto esitazioni il suo assassino. A quei due americani arrivati a Roma interessava solo procurarsi la droga e quello che imbracciava il coltellaccio ha sventrato il militare come un vitello. La storia questa era. La voce straziante di quel povero ragazzo che serviva l'Arma e l'Italia racconta un sacrificio umano orribile. Ieri, in Corte d'Assise, quel crimine bestiale di un anno fa è apparso evidente in tutta la sua brutalità, è crollato il castello pseudogarantista a difesa degli imputati. Non sembrava vero di ascoltare versioni orribili nei mesi scorsi. Si è tentato in tutti i modi di ... Leggi su iltempo

PaolaAnna8 : RT @JohnPunisher2: @AdryWebber Se lo sapeva e non ha parlato è un grandissimo porco che merita di essere scannato come tale! - JohnPunisher2 : @AdryWebber Se lo sapeva e non ha parlato è un grandissimo porco che merita di essere scannato come tale! -

Ultime Notizie dalla rete : Scannato come Il non detto di Conte — L'Indro L'Indro