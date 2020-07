Sarri-Juve, scricchiolii e punti di domanda: che cosa succederà in vista della stagione 2020-21 (Di giovedì 16 luglio 2020) S'è fermata la Juve di Sarri. Due punti in tre partite, nove gol concessi in 270 minuti, una condizione fisica allarmante nonostante la rosa nettamente migliore nell'intera Serie A per varietà e ... Leggi su today

juventusfc : ? 16:15 ?? Le parole di Maurizio #Sarri su #SassuoloJuve con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium. ??LIVE… - forumJuventus : Rep:'Scudetto, la Juve è in riserva ma non ha più rivali. Sarri ha sorpreso escludendo Dybala e mettendo invece Chi… - juventusfc : ?? Mister Sarri sta per parlare alla vigilia di #SassuoloJuve Guarda LIVE [pass pro] ?? - Maracante : @LucaDeSanti8 @SpudFNVPN Se uno ragiona secondo quello che era lo stile juve, sarri non era minimamente da prendere in considerazione... - FootballAndDre1 : Non capisco la sorpresa nel vedere la Juve di #Sarri. Sarri al Napoli è stato un unicum. Ha costruito una squadra… -