Roma Nike, interrotto l’accordo per la sponsorizzazione tecnica (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma Nike, interrotto l’accordo per la sponsorizzazione tecnica. La notizia è stata diramata attraverso un comunicato del club La Roma e la Nike hanno deciso di interrompere il proprio rapporto di sponsorizzazione tecnica. La società capitolina ha diramato un comunicato ufficiale in cui spiega le ragioni della scelta: «L’AS Roma e Nike hanno comunicato in data odierna di aver risolto anticipatamente il loro accordo di partnership e di sponsorizzazione tecnica. Il Club aveva firmato nel 2013 con la multinazionale statunitense un contratto pluriennale, che ora volgerà al termine al concludersi della stagione 2019-20. “La ... Leggi su calcionews24

