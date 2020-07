Roma, addio alla Nike: risolto in anticipo il contratto. E la maglia 2020/2021... (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma -La Nike non è più lo sponsor tecnico della Roma . Ad annunciarlo è stata la stessa società con un comunicato sul suo sito ufficiale. L'AS Roma e Nike hanno comunicato in data odierna di aver ... Leggi su corrieredellosport

makkox : @beppe_grillo bastava postare 'mamma roma addio' di remo remotti, almeno era arte ;) - sportli26181512 : #Roma, addio alla Nike: risolto in anticipo il contratto. E la maglia 2020/2021...: Lo Chief Operating Officer Calv… - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: Le cifre dell'accordo di sponsorizzazione Roma-Nike risolto oggi - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: Addio Roma-Nike: risolto il contratto, rimarrà fino al 2021 - ReteSport : Quella della prossima stagione sarà l’ultima maglia firmata Nike... #ASRoma #Nike -