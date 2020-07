Recovery Fund, Conte sente 'frugali' e loro alleati alla vigilia del Consiglio europeo: 'Non è il tempo dei rinvii. Adesso tocca a Bruxelles'... (Di giovedì 16 luglio 2020) ...dei ministri del 7 luglio scorso 'questa sera - annuncia il premier - sarà pubblicato in Gazzetta ... Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te . In queste settimane ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Recovery fund, Conte alla Camera: “Dopo l’estate presenteremo a Bruxelles il nostro piano di ripresa e resilienza,… - ItaliaViva : #RecoveryFund, @DantiNicola:'L’Europa sta mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per superare la più impor… - Linkiesta : Gli italiani dovranno ridurre il tenore di vita, ma i politici non hanno il coraggio di dirlo di @GiovanniCagnol1 - RiccardoCampi : RT @LaStampa: Recovery Fund, Conte chiama Orban e media per ammorbidire le condizioni anti-Budapest - Fabrizia69 : RT @PE_Italia: ?????@EP_President @DavidSassoli in conferenza stampa domani #17luglio intorno alle 11:00, dopo l’intervento al vertice #EUCO… -