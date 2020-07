Pedofilia, Vaticano pubblica un Vademecum per i vescovi: “Sanare ferita dolorosa” (Di giovedì 16 luglio 2020) Sui casi di Pedofilia interviene il Vaticano: pubblicato un Vademecum di procedure per il trattamento dei casi commessi dai sacerdoti. Uno strumento curato dalla Congregazione Dottrina Fede e volto a “sanare una ferita dolorosa”. Per contribuire attivamente alla lotta alla Pedofilia, il Vaticano ha emanato e pubblicato un manuale di procedure standard per il trattamento … L'articolo Pedofilia, Vaticano pubblica un Vademecum per i vescovi: “Sanare ferita dolorosa” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

