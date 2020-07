Omicidio di San Teodoro, confermati 30 anni di carcere per Dimitri Fricano (Di giovedì 16 luglio 2020) ... che ora restano in attesa delle motivazioni della condanna per valutare un ulteriore ricorso in Cassazione , Visited 34 times, 39 visits today, Notizie Simili: Si ferisce ballando al Billionaire, ... Leggi su galluraoggi

Omicidio Erika Preti, confermati in appello 30 anni di carcere al biellese Dimitri Fricano

Condanna a 30 anni di carcere per Dimitri Fricano. La Corte d'Appello di Sassari ha confermato la sentenza di primo grado contro il 32enne di Biella, reo confesso dell'omicidio della fidanzata 28enne ...

