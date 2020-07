Omicidio Cerciello, l’accordo tra i carabinieri in un audio: «Dell’ordine di servizio non parliamo con nessuno» (Di giovedì 16 luglio 2020) «Andrea, di questa cosa dell’ordine di servizio non ne parlare con nessuno, Ottaviani (capo della stazione dei carabinieri di Piazza Farnese all’epoca dei fatti, ndr) già sa tutto, vieni da me e lo compiliamo». Spunta un audio nel processo sull’Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, morto a Roma tra il 25 e il 26 luglio scorso. Il messaggio vocale – registrato il 30 luglio -, riportato dal Corriere della Sera, è partito dal cellulare del maresciallo Gaetano Armao (supervisore di Varriale) il 28 luglio scorso, ed era indirizzato ad Andrea Varriale, prima che il collega di pattuglia di Cerciello venisse chiamato dai superiori a raccontare i fatti del 26 luglio. Il messaggio è stato reso noto oggi, 16 ... Leggi su open.online

