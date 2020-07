Numero chiamato non attivo da CoopVoce verso Wind Tre: insolita anomalia (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono tante le segnalazioni di utenti CoopVoce che stanno riscontrando problemi nell'effettuare chiamate verso le numerazioni Wind Tre. Come riportato dal sempre ben informato portale 'mvnonews.com', nonostante i contatti risultino regolarmente reperibili, appaiono inattivi quando la chiamata parte da utenze CoopVoce con SIM Evolution (parte un disco con un messaggio vocale da parte di TIM in cui si avvisa che il Numero chiamato non è attivo). Come vi dicevamo, il disguido si presenta solo su SIM Evolution (dove sul piano operativo CoopVoce svolge la funzione di Full MVNO), e non su quelle vendute in precedenza, mentre non sussistono differenze tra utenti con numerazione nativa (prefisso 353.4) o con numerazione migrata da altri gestori ... Leggi su optimagazine

Anomalia chiamate CoopVoce verso numerazioni WINDTRE: "il numero chiamato non è attivo" MVNO News

