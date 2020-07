Napoli, per Osimhen si riparte da zero: le ultime novità (Di giovedì 16 luglio 2020) Napoli - Bisogna farsene una ragione: ci vuole pazienza. Perché il mercato post-Covid non è cambiato, né esiste la possibilità che ciò accada, e prima di arrivare alla fumata bianca, vari intrecci ... Leggi su corrieredellosport

poliziadistato : #15luglio 1982 le Brigate Rosse uccisero in un agguato terroristico a Napoli il vice questore aggiunto Antonio… - Ettore_Rosato : Di rientro da Napoli per presiedere a @Montecitorio il Question Time dopo 24 ore intense passate con tanti amminist… - DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - strongz : @duppli @Corriere Quindi lui aveva detto che la Juventus non avrebbe mai giocato come il Napoli? E che cosa lo hann… - sscalcionapoli1 : Sky - Osimhen si è promesso al Napoli: si tratta col nuovo agente per chiudere, le cifre #calciomercato -