MotoGP, Rossi: “Non ho ancora firmato, ma continuerò anche nel 2021” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Per me il lockdown ha cambiato un po’ le cose, per il 2020 l’idea era quella di continuare a gareggiare per capire se potevo essere forte e veloce e poi decidere in base a questo. Ho parlato tanto con la Yamaha ma voglio continuare, sarà un grosso sforzo perché devo lavorare tanto, purtroppo è così quando si è vecchi“. Valentino Rossi conferma la volontà di continuare a gareggiare anche in vista della pRossima stagione. “Ma voglio continuare a mettermi in gioco, anche il pRossimo anno – ha spiegato il Dottore nella conferenza stampa pre Gran Premio di Spagna -. Abbiamo un accordo con Yamaha e ne ho parlato con Petronas, ci siamo accordati ma ancora non ho firmato il contratto. Ma credo ... Leggi su sportface

