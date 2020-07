Manchester United, Solskjaer ammette: “CR7 mi ha consigliato di prendere Bruno Fernandes” (Di giovedì 16 luglio 2020) Bruno Fernandes al Manchester United, intuizione di Cristiano Ronaldo?L'ex fantasista di Udinese e Novara è stato visionato attentamente dai Red Devils che hanno deciso di acquistarlo dallo Sporting Lisbona. Un acquisto mirato per il club guidato da Ole Gunnar Solskjaer che, durante il podcast High Performance, ha dichiarato quanto segue."Abbiamo tanti scout che seguono i giocatori, ma volevo capire da altri giocatori com'era il ragazzo e ho iniziato a cercare i suoi compagni di squadra e di nazionale. Grazie ad Evra ho contattato Ronaldo che mi ha raccomandato di prendere Fernandes". Leggi su mediagol

