Manchester City, la nuova maglia con il ‘mosaico’ piace (Di giovedì 16 luglio 2020) Ecco la nuova maglia del Manchester City svelata ufficialmente per la prossima stagione. Confermate le indiscrezioni sul particolare motivo “a mosaico” della maglia, ispirato proprio ai mosaici del Northern Quarter, storico quartiere della città. Manchester City, la nuova maglia con il ‘mosaico’ piace ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Su Dugout i migliori momenti di Danilo con la Juventus tra cui anche il su bellissimo gol all'esordio contro il Napoli. L'esterno difensivo brasiliano è arrivato dal Manchester City nell'estate del ...

Calciomercato Juventus, accordo raggiunto per Ferran Torres

Incontro e accordo. Incassata la positiva sentenza del Tas, il Manchester City si è mosso subito sul calciomercato. Per sostituire Sané, approdato al Bayern Monaco, il club inglese avrebbe in pugno Fe ...

