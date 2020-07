Maltempo Palermo, il geologo dell’Ingv: “Evento eccezionale, difficile prevederlo” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Ieri a Palermo in una sola ora sono caduti 70 millimetri di acqua, in due ore 120 millimetri. Sono numeri eccezionali. Un evento dunque al di fuori della norma, di difficile previsione che ha causato gravissimi danni”. Lo afferma Mario Mattia, geologo dell’Ingv di Catania, intervistato dall’Adnkronos. “L’evento – aggiunge- si e’ verificato in un modo abbastanza strano. Un ‘gioco’ di venti di terra e di mare ha fatto sì che le nubi persistessero sopra l’area urbana di Palermo e che quindi riversassero maggiori quantità di pioggia alimentata anche dal caldo umido”. Per il geologo dell’Ingv etnea e’ “difficile dire se era un evento prevedibile. Probabilmente con sistemi avanzati e ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : ?? #Palermo #maltempo, i sommozzatori dei #vigilidelfuoco hanno individuato l’auto sommersa dall’acqua in un sottop… - GiovanniToti : Vicini agli abitanti di #Palermo, colpita da un nubifragio che ha causato due morti, rimasti intrappolati nella lor… - ciropellegrino : Pensate a quanto male si deve avere dentro per spendere parole di odio in occasioni tragiche come quella di… - zazoomblog : Maltempo a Palermo la coppia? L’acqua se la è portata via. Ma è giallo - #Maltempo #Palermo #coppia? #L’acqua - swiiftectioner : RT @cicciogia: Mentre #Palermo piange i morti dell'improvvisa ondata di maltempo, la campagna elettorale dello sciacallo verde continua. Pe… -