Maltempo: in Italia +22% bombe d’acqua nel 2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) “Dall’inizio dell’anno ad oggi lungo la Penisola si sono verificati 66 nubifragi con precipitazioni violente e bombe d’acqua, con un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a conferma dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con il moltiplicarsi degli eventi estremi“: è quanto emerge da una elaborazione di Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (ESWD) in riferimento all’alluvione eccezionale che ha colpito la città di Palermo. “Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti – alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di ... Leggi su meteoweb.eu

coldiretti : #maltempo, #Coldiretti: in italia+22% bombe d'acqua nel 2020 #Palermo - AgenziaOpinione : COLDIRETTI * MALTEMPO: « IN ITALIA +22% BOMBE D’ACQUA NEL 2020, Dall’inizio dell’anno ad oggi lungo la Penisola si… - _Emigrante_ : Allerta: Tra Venerdi' e Sabato, si passa al centro Italia. Roma tira su l'ancora. #maltempo #Palermo #meteo #Roma - 112_ITALIA : RT @emergenzavvf: ?? #Palermo #maltempo, i sommozzatori dei #vigilidelfuoco hanno individuato l’auto sommersa dall’acqua in un sottopassagg… - Italia_Notizie : Maltempo Palermo, due morti annegati: sono rimasti intrappolati nella loro automobile -