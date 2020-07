Mafia: Di Matteo (Csm), 'dietro latitanza Messina Denaro anche coperture politiche' (Di giovedì 16 luglio 2020) Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - "Una latitanza così lunga come quella di Matteo Messina Denaro si può comprendere soltanto in funzione di coperture istituzionali e forse anche politiche". Ne è convinto il consigliere del Csm Nino Di Matteo parlando, a Tg2 Post, della latitanza del capoMafia Matteo Messina Denaro. "E' gravissimo che, dopo 27 anni, lo Stato non riesca ad assicurare alla giustizia un soggetto condannato tra i principali ispiratori degli attentati del '93 di Roma, Firenze e Milano che fecero temere al presidente Ciamnpi che fosse in atto un golpe", aggiunge. Leggi su iltempo

gano49 : RT @mrctrdsh: Nino Di Matteo spiega ora al diffame #Tg2post che l'uccisione di Borsellino servì per insediare al governo un nuovo referente… - smilypapiking : RT @mrctrdsh: Nino Di Matteo spiega ora al diffame #Tg2post che l'uccisione di Borsellino servì per insediare al governo un nuovo referente… - Antongiulio2 : RT @mrctrdsh: Nino Di Matteo spiega ora al diffame #Tg2post che l'uccisione di Borsellino servì per insediare al governo un nuovo referente… - Lucia2713 : RT @JustPaolaC: Nino di Matteo su @RaiDue sta facendo dichiarazioni pesantissime sul rapporto mafia-stato...ascoltatelo #tg2post #ninodimat… - CarloBelli6 : RT @mrctrdsh: Nino Di Matteo spiega ora al diffame #Tg2post che l'uccisione di Borsellino servì per insediare al governo un nuovo referente… -