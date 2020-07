La Vita in diretta, è deciso: chi la condurrà dopo l’addio di Lorella Cuccarini (Di giovedì 16 luglio 2020) Alla presentazione dei Palinsesti Rai per la stagione 2020/21, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha annunciato alcune novità. Tra le più importanti sicuramente la serata speciale contro la violenza sulle donne che sarà condotta da Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Fiorella Mannoia. Ancora, un’altra novità è quella rappresentata da un talk show affidato a Nunzia De Girolamo dal titolo “Ciao Maschio!” che andrà in onda in seconda serata e vedrà l’ex deputata impegnata con interviste al maschile. Per quanto riguarda invece le conferme, “Tale e Quale Show” con Carlo Conti, “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci e anche i game-show “L’Eredità” e “I Soliti Ignoti”. Antonella Clerici, nome su cui si è vociferato a lungo, due programmi su Rai1: ... Leggi su caffeinamagazine

