Juventus, Ronaldo si inceppa contro il Sassuolo, dove tutto è cominciato (Di giovedì 16 luglio 2020) Dal Sassuolo al Sassuolo, la ruota di Ronaldo questa volta gira per il verso sbagliato. E segna, probabilmente, uno dei momenti più critici per la Juventus da quando il portoghese è sbarcato a Torino. ... Leggi su gazzetta

Sfida spettacolare quella del Mapei Stadium, dove il doppio vantaggio della Juventus è stato prima rimontato e poi ribaltato dal Sassuolo, riacciuffato poi dal gol di Alex Sandro su calcio d'angolo. C ...Dal Sassuolo al Sassuolo, la ruota di Ronaldo questa volta gira per il verso sbagliato. E segna, probabilmente, uno dei momenti più critici per la Juventus da quando il portoghese è sbarcato a Torino.