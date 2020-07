Inter, Lukaku è rimasto a Milano: per lui niente Spal (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo la tribuna contro il Torino, l’Inter ha preferito non rischiare Romelu Lukaku. L’attaccante belga non è partito per la trasferta di Ferrara con i suoi compagni in vista della gara di questa sera contro la Spal. Conte ha deciso di lasciarlo a casa non facendolo salire sul pullman dei nerazzurri. Il tecnico salentino dunque partirà con Lautaro Martinez e Sanchez dal primo minuto contro gli Spallini. Foto: profilo twitter Inter L'articolo Inter, Lukaku è rimasto a Milano: per lui niente Spal proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

