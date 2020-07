In trappola, dalla sottomissione psicologica al femminicidio (Di giovedì 16 luglio 2020) Violenze coniugali e femminicidi sono sempre preceduti da forme di controllo psicologico che rendono le donne prigioniere delle loro relazioni. Nel video di Le Monde, due ex vittime raccontano la loro storia. Leggi Leggi su internazionale

“Andare via da casa è davvero difficile. Anche se ne hai voglia è dura, molto dura. Perché ci sono le rappresaglie e le minacce”, dice nel video Lynda, vittima in passato di violenze coniugali. Nel 20 ...

La tragedia di Palermo. Una bomba d'acqua, caos e paura. Città sotto shock

14,00 - Non ci sono vittime per la bomba d'acqua di ieri a Palermo. In fretta molti hanno creduto all'allarme lanciato da alcuni "testimoni" su una coppia annegata. Nulla di vero, anche se ancora non ...

