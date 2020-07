Il sole come non lo avete mai visto prima: le immagini di Solar Orbiter (Di giovedì 16 luglio 2020) La sonda Solar Orbiter di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Nasa ha inviato le prime immagini del sole rivelando che la sua superficie è costellata di innumerevoli eruzioni che ricordano dei falò. Lanciata il 10 febbraio, la missione è la più ambiziosa mai diretta al sole. Ha catturato le immagini con suoi dieci strumenti, tre dei quali italiani, realizzati da Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Istituto Nazionale di Astrosifica (Inaf), Thales Alenia Space (Thales-Leonardo), Università di Firenze e di Genova. I fuochi mostrati nella prima serie di immagini sono stati catturati dall’Extreme Ultraviolet Imager (EUI) dal primo perielio di Solar Orbiter, il punto nella sua orbita ... Leggi su nextquotidiano

