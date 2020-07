GTT, Scanderebech (Gruppo Misto): “Rimborsi abbonamenti solo propaganda e nessun fatto” (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo la diffida a Gtt, Gruppo Torinese Trasporti, da parte Autority dei trasporti, l’azienda di proprietà del Comune di Torino dovrà decidere se, prolungare o rimborsare, gli abbonamenti di tutti quegli utenti che, durante il lockdown, non hanno potuto utilizzare, perchè impossibilitati a uscire di casa, il loro abbonamento alla rete trasporti cittadinae, alla ZTL, il sistema di controllo ingressi al centro città e ai parcheggi a pagamento. La Consigliera del Gruppo Misto Federica Scanderebech è intervenuta in merito all’atteggiamento, relativo a questa spinosa questione, dell’amministrazione comunale: “In seguito alla diffida a GTT dell’Autority dei trasporti, da Gtt rigettata al mittente oggi in 2 Commissione, pare evidente che sia la ... Leggi su nuovasocieta

