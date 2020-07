Fisco: Proietti (Uil), 'bene incentivare uso moneta elettronica' (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - " Gli indirizzi del Mef nella lotta all'evasione fiscale sono un passo nella direzione giusta, bene incentivare all'uso della moneta elettronica, cosi come l'auspicato rafforzamento delle pene per i grandi evasori. Per la Uil occorre, però, imprimere maggiore determinazione nel contrasto all'evasione attraverso l'istituzione di un'authority, il potenziamento del contrasto d'interessi e la creazione di meccanismi di ritenuta alla fonte anche per il lavoro autonomo". Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. "Importante la revisione della struttura organizzativa dell'amministrazione fiscale, ma è necessario procedere a nuove assunzioni e, al contempo, valorizzare le grandi professionalità già esistenti ... Leggi su liberoquotidiano

uil_va : RT @UILofficial: #fisco #UnionEuropea Proietti: «Necessario coordinare e riformare le politiche fiscali in Europa» - FENEALUIL_ : RT @UILofficial: #fisco #UnionEuropea Proietti: «Necessario coordinare e riformare le politiche fiscali in Europa» - uilfplveneto : RT @UILofficial: #fisco #UnionEuropea Proietti: «Necessario coordinare e riformare le politiche fiscali in Europa» - UilTrapani : RT @UILofficial: #fisco #UnionEuropea Proietti: «Necessario coordinare e riformare le politiche fiscali in Europa» - VisentiniLuca : RT @UILofficial: #fisco #UnionEuropea Proietti: «Necessario coordinare e riformare le politiche fiscali in Europa» -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Proietti Fisco: Proietti (Uil), 'bene incentivare uso moneta elettronica' Il Tempo Giovanni Maggi rieletto presidente di Assofondipensione

Eletto, recita una nota, "anche il nuovo Consiglio direttivo: rappresentano i soci promotori di Assofondipensione il vicepresidente Domenico Proietti (Uil) e i consiglieri Pierangelo Albini ...

Fisco, Proietti (Uil): riformare politiche fiscali in Europa

Roma, 15 lug. (askanews) - "Coordinare e riformare le politiche fiscali in Europa è più che mai necessario in presenza della crisi economica e dell'opera di ricostruzione che bisogna intraprendere". L ...

Eletto, recita una nota, "anche il nuovo Consiglio direttivo: rappresentano i soci promotori di Assofondipensione il vicepresidente Domenico Proietti (Uil) e i consiglieri Pierangelo Albini ...Roma, 15 lug. (askanews) - "Coordinare e riformare le politiche fiscali in Europa è più che mai necessario in presenza della crisi economica e dell'opera di ricostruzione che bisogna intraprendere". L ...