De Zerbi: «Sono felice di appartenere a questa società» (Di giovedì 16 luglio 2020) Roberto De Zerbi ha parlato durante le celebrazioni per il centenario del Sassuolo: ecco le parole del tecnico neroverde (-dal nostro inviato Antonio Parrotto) Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa in occasione dei festeggiamenti per il centenario del Sassuolo. Le sue parole. «Sono l’ultimo forse che deve parlare perché c’è un capitano qui che è ormai da tanti anni, il direttore sportivo ma anche il presidente e la famiglia Squinzi. Sono felice di appartenere a questa società e di essere l’allenatore nell’anno del centenario. Stiamo andando bene e credo che stiamo rispettando la volontà della proprietà. Il primo incontro che ebbi con il dottore Squinzi non mi chiese come fanno tutti i ... Leggi su calcionews24

prohaska83 : @danielelozzi Già lo vedo De Zerbi alla Roma, profilo perfetto per la filosofia vista in questi anni: tecnico che v… - frances18008072 : RT @RadioSportiva: ??? Stefano #Cecchi: #DeZerbi? Ci sono panchine che scottano e non credo che passando dal Sassuolo alla Juve ce la farebb… - RadioSportiva : ??? Stefano #Cecchi: #DeZerbi? Ci sono panchine che scottano e non credo che passando dal Sassuolo alla Juve ce la f… - tefra18 : @pisto_gol Poi i tifosi sono peggio dei giornalisti che fanno finta di non vedere, che brutta cosa il calcio italia… - VEm86 : @forzajuventus90 @ilciccio67 @marco_rogerio_ Per aiutare Sarri dovevi prendere 22/23 ragazzi che hanno fame di vitt… -