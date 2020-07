Covid-19, si allunga l’elenco dei Paesi a rischio (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMentre l’Italia si interroga se sia stato giusto o meno abbassare la guardia nei tempi concordati, nel mondo i contagi da coronavirus continuano a salire. Una situazione monitorata dal Governo e che oggi ha portato il ministro Roberto Speranza a firmare una nuova ordinanza per bloccare voli aerei, treni e altri mezzi di trasporto che collegano l’Italia ad altri tre Paesi. All’elenco, che comprendeva già 13 nazioni, si aggiungono Serbia, Montenegro e Kosovo. “Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio“, scrive su facebook il ministro della salute Roberto Speranza, “chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia ... Leggi su anteprima24

