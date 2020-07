Counter-Strike: Global Offensive su Source 2 potrebbe essere lanciato alla fine del prossimo anno? (Di giovedì 16 luglio 2020) Il canale YouTube Valve News Network aveva affermato in precedenza che a causa della "vasta libreria" di contenuti creati dai fan di Counter-Strike: Global Offensive che avrebbe dovuto essere trasferita, lo sviluppo sul motore Source 2 era stato interrotto. A quanto pare però ora sembra che sia cambiato qualcosa. Sebbene le armi e le mappe di base possano essere facilmente portate sul nuovo motore, era necessario lavorare di più per elaborare un sistema di porting su mappe e skin create dalla comunità.Secondo Tyler McVickers di VNN, "il lavoro di porting principale" di CS: GO dal motore originale Source da Source 2 è "praticamente fatto, ma è il roll-out che conta". L'insider ... Leggi su eurogamer

