Coronavirus, superati i 2 milioni di casi in Brasile: aumentano drasticamente anche i morti (Di giovedì 16 luglio 2020) Arrivano numeri molto preoccupanti dal Brasile, dove la pandemia da Covid-19 sembra tutt’altro che prossima a volgere al termine. Oggi giovedì 16 luglio il numero dei casi di positività ha infatti superato i 2 milioni in virtù degli oltre 41 mila nuovi contagiati. Il Brasile si conferma il secondo paese al mondo – dietro agli Stati Uniti – anche per numero di morti da Coronavirus. Quasi 77 mila i decessi nel paese sudamericano, che continua a far registrare dati spaventosi. Solo in data odierna, sono morte 1.165 persone. Leggi su sportface

Agenzia_Ansa : #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA… - HuffPostItalia : Coronavirus, salgono i contagi: superati i 35mila morti - Agenzia_Ansa : Superati nel mondo i 12 milioni di contagi da coronavirus nel mondo secondo il bilancio della Johns Hopkins Univers… - TV7Benevento : Coronavirus: negli Usa oltre 3,5 mln i casi, superati i 138 mila morti... - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA @Minis… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus superati Coronavirus, nel mondo i 13,5 milioni di casi. Brasile, Bolsonaro positivo al secondo test la Repubblica Coronavirus: negli Usa oltre 3,5 mln i casi, superati i 138 mila morti

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Negli Stati Uniti oltre 3,5 milioni i casi positivi di Covid-19. I morti hanno superato la soglia dei 138 mila, attestandosi a 138.072. E' quanto emerge dai dati della ...

Rossi "Toscana regione bella e sicura, capace di attrarre investimenti"

ROMA (ITALPRESS) - La capacità di attrarre investimenti, l'alta qualità del sistema formativo, la grande efficienza del servizio sanitario regionale, come ha dimostrato la risposta alla pandemia. Sono ...

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Negli Stati Uniti oltre 3,5 milioni i casi positivi di Covid-19. I morti hanno superato la soglia dei 138 mila, attestandosi a 138.072. E' quanto emerge dai dati della ...ROMA (ITALPRESS) - La capacità di attrarre investimenti, l'alta qualità del sistema formativo, la grande efficienza del servizio sanitario regionale, come ha dimostrato la risposta alla pandemia. Sono ...