Calenda: «Italia fuori controllo: a fine 2021 un debito sopra il 170%» (Di giovedì 16 luglio 2020) «La prima lezione che ti danno in politica è di non ammettere mai di avere sbagliato. Riconoscere un errore è visto non come prova di maturità, ma di debolezza. Sa perché invece penso che vada fatto? Perché la gente deve capire che sei sincero: nella tua sincerità puoi essere naif, ma sei sincero». Carlo Calenda, 47 anni, apre il cuore a Panorama in una lunga intervista. Il leader di Azione, partito che ha fondato lo scorso 21 novembre e che sta guadagnando sempre più consensi (nell'ultimo sondaggio di Tecné sorpassa Italia viva con il 3,2%), ha appena pubblicato con Feltrinelli un libro: I mostri. E come sconfiggerli (14,25 euro, 176 pagine). Chi sono questi mostri? ... Leggi su panorama

