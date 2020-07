Calciomercato – Affari e trattative 16 luglio – Conte pensa a Kantè – Napoli difficoltà per Osimhen (Di giovedì 16 luglio 2020) Ogni giorno il Calciomercato vive nuove situazioni stravolgendo quando detto fino a 24 ore prime. Il Napoli che stava chiudendo per Osimhen adesso trova difficoltà e Conte, viste le resistenze del Barcellona per Vidal pensa a Kantè. Gli Affari e le trattative di un’altra caldissima giornata di Calciomercato stanno solo iniziando. Conte pensa a Kantè Antonio Conte ha forse perso le speranze di arrivare a Vidal viste le resistenze del Barcellona, per questo adesso pensa ad un suo ex pupillo per rinforzare il centrocampo e cioè N’Golo Kante centrocampista francese del Chelsea. Da capire le modalità con le quali intavolare la trattativa con i ... Leggi su giornal

infoitsport : Calciomercato Juventus, ancora affari col Sassuolo: doppio colpo! - RedazioneFM : #calciomercato, ecco i top player in scadenza contratto 2021: quanti affari! - andreatakeapill : RT @cmdotcom: #Carnevali, ad #Sassuolo: 'Pronti a trattare con la #Juve, vorrei #Chiellini. #Paratici e #Marotta faranno affari insieme' ht… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Carnevali, ad #Sassuolo: 'Pronti a trattare con la #Juve, vorrei #Chiellini. #Paratici e #Marotta faranno affari insieme' ht… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Carnevali, ad #Sassuolo: 'Pronti a trattare con la #Juve, vorrei #Chiellini. #Paratici e #Marotta faranno affari insieme' ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Affari Calciomercato – Affari e trattative 15 luglio – Juve-Lacazette si può; Immobile addio Lazio? Giornal Sassuolo, Carnevali: "Sogno Chiellini, gli farei un triennale. Non vendiamo i nostri big"

L'ennesima grande stagione, un sogno Europa mai così vivo (ottavo posto a -4 dal Milan), un campionato che potrebbe regalare ancora tante soddisfazioni e il pensiero sempre vigile al mercato. Con un s ...

Calciomercato Inter, si fa sul serio per Kanté: i dettagli

Dopo la vittoria con il Torino in casa Inter sembra esser tornato il sereno. Nelle ultime settimane infatti i nerazzurri erano stato tormentati da diverse critiche in seguito a prestazioni non proprio ...

L'ennesima grande stagione, un sogno Europa mai così vivo (ottavo posto a -4 dal Milan), un campionato che potrebbe regalare ancora tante soddisfazioni e il pensiero sempre vigile al mercato. Con un s ...Dopo la vittoria con il Torino in casa Inter sembra esser tornato il sereno. Nelle ultime settimane infatti i nerazzurri erano stato tormentati da diverse critiche in seguito a prestazioni non proprio ...