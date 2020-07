Bomba d'acqua su Palermo. Due annegati nella loro auto (Di giovedì 16 luglio 2020) Paola Fucilieri La vettura sommersa dalla pioggia in un sottopasso Nessuna allerta emanata della protezione civile e, ancora prima, nessuna preoccupante previsione meteorologica. Così nel primo pomeriggio di ieri Palermo si è trovata completamente impreparata ad affrontare più di un metro di pioggia (125 millimetri) caduta in meno di due ore consecutive, intercalata da brevissimi cali d'intensità. Una vera Bomba d'acqua che, per quantità, è pari a quella che cade sulla città in un intero anno. «La perturbazione più violenta dal 1790» come l'ha definita il sindaco Leoluca Orlando. Il bilancio è drammatico: due persone sono morte annegate in uno dei tanti sottopassi rimasti allagati lungo la Circonvallazione sud, in viale Regione Siciliana, una strada a ... Leggi su ilgiornale

