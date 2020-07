Barça, Messi amaro dopo la sconfitta: "Se non cambiamo molto perderemo anche col Napoli!" (Di giovedì 16 luglio 2020) Un amarissimo Lionel Messi, quello intervenuto nel post partita della sfida persa in casa contro l'Osasuna, e che ha consegnato cosi la vittoria della Liga al Real Madrid (che avrebbe comunque vinto anche in caso di successo dei catalani). Leggi su tuttonapoli

ShooterHatesYou : Il dibattito pubblico italiano su twitter, facebook, youtube, in TV, in radio, nei teatri, al bar, sui libri, sul d… - repubblica : Roma, bar e ristoranti, il prezzo della crisi gli incassi precipitano fino a - 80% - ninofrassicaoff : CIAK: #DonMatteo 13! Stamattina giriamo la scena 1515 (semplicissima: Cecchini prende un caffè al bar Trik Trak esc… - bar_da_fumito : Bongiorno conte! Er solito tè ar vetro? - xxgiorgiae : RT @loveshepherds_: è scientificamente provato che se vivi in un paesino quelli che lavorano nei bar sanno tutto di tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Barça Messi Bar e pizzeria chiusi alla stazione di Livorno, i due gestori restano in silenzio Il Tirreno Problemi col tracciamento dei contatti? «Il Cantone assuma qualche addetto in più!»

LUCERNA - I locali notturni lucernesi non ci stanno. L’abbassamento da 300 a 100 del numero massimo di persone che da venerdì potranno accogliere nei loro spazi significherà un nuovo «lockdown per la ...

Coronarivus, fuori dalla quarantena resta la povertà: "Tantissime famiglie hanno ancora bisogno di cibo"

Il flusso è ordinato, organizzato su appuntamento per evitare assembramenti, ma costante. Nel cortile del magazzino di viale Palmiro Togliatti 979, dove l’associazione Nonna Roma raccoglie il cibo des ...

LUCERNA - I locali notturni lucernesi non ci stanno. L’abbassamento da 300 a 100 del numero massimo di persone che da venerdì potranno accogliere nei loro spazi significherà un nuovo «lockdown per la ...Il flusso è ordinato, organizzato su appuntamento per evitare assembramenti, ma costante. Nel cortile del magazzino di viale Palmiro Togliatti 979, dove l’associazione Nonna Roma raccoglie il cibo des ...