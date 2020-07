Apple MacBook Air con 150 euro di sconto su Amazon (Di giovedì 16 luglio 2020) Se siete in cerca di un notebook sottile e leggero ma sufficientemente potente da consentirvi di essere produttivi anche in mobilità, date un’occhiata all’offerta odierna su Amazon: il notebook da 13pollici Apple MacBook Air è infatti in offerta con uno sconto del 12% che vi farà risparmiare 150 euro sul costo totale, che scende da 1229 a 1079 euro. Il portatile lo conosciamo bene: si tratta di un dispositivo con scocca in lega di alluminio dal design curatissimo e dalle linee essenziali, sobrie ed eleganti al tempo stesso. Leggero e compatto (1,61 x 30,41 x 21,24 cm, con un peso di 1,29 kg), MacBook Air offre un display Retina di tipo IPS, con diagonale di 13,3 pollici e risoluzione di 2560 x 1600 pixel, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Apple MacBook Apple MacBook Air con 150 euro di sconto su Amazon Il Fatto Quotidiano Windows 10, Apple sta lavorando ad una nuova app che arriverà su Windows Store 3

Una nuova app di Apple è in arrivo su Windows Store per PC Windows 10? Pare proprio di sì, ma a che cosa servirà? Una nuova app di Apple sarebbe in arrivo su PC Windows 10, tramite Microsoft Store. L' ...

Apple: il Covid-19 sta facendo bene alle vendite di iPad e MacBook

Il Covid-19 ha costretto moltissimi utenti a lavorare da casa. Ciò ha fatto sì che in tanti si siano trovati a dover acquistare nuovi prodotti tecnologici per lavorare adeguatamente. Secondo le ultime ...

