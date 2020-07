Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 luglio: Roberta confida a Gabriella e Angela le sue impressioni rivedendo Federico (Di giovedì 16 luglio 2020) Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 luglio: la puntata di domani vedrà tra i protagonisti ancora Roberta e Federico. La ragazza spiegherà a Gabriella e Angela come si è sentita, rivedendo il fidanzato di ritorno da Bolzano in sedia a rotelle. Intanto lui ha incubi sull’incidente. Silvia e Luciano non riescono a dirgli la verità sul fatto che rimarrà paralizzato. Flavia dà un aut aut ad Umberto: o la loro relazione diventerà ufficiale o lui non potrà avere il suo patrimonio. Achille continua a corteggiare Adelaide facendo l’amico e mettendola in guardia sul rapporto che si è creato tra Guarnieri e la Brancia di ... Leggi su pianetadonne.blog

Museo_di_Chemp : RT @StambeccoOro: ?? Ai nastri di partenza il 23° #GPFF per la prima volta in una forma ibrida: online e in presenza! Date e anticipazioni… - Museo_di_Chemp : RT @FGrandParadis: ?? Il 23° Gran Paradiso Film Festival è ai nastri di partenza! ?? Quest'anno per la prima volta nei Comuni del Gran Paradi… - villeneuve_di : RT @StambeccoOro: ?? Ai nastri di partenza il 23° #GPFF per la prima volta in una forma ibrida: online e in presenza! Date e anticipazioni… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 luglio 2020: Flavia dà a Umberto un ultimatum... - #Paradiso #delle… - Valle_dAosta : RT @StambeccoOro: ?? Ai nastri di partenza il 23° #GPFF per la prima volta in una forma ibrida: online e in presenza! Date e anticipazioni… -