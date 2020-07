Allarme Ascom Torino: “Nuovo lockdown fatale all’85% delle imprese” (Di giovedì 16 luglio 2020) La ripresa delle attività non ha ancora risollevato le imprese, che continuano a fare fatica dopo il lockdown e che non potrebbero sopportare un nuovo stop. Lo dichiara l’Ascom secondo cui per l’85 per cento delle imprese una nuova chiusura sarebbe un colpo di grazia per il tessuto produttivo del territorio. I risultati della ricerca su imprese, commercio, turismo e servizi commissionata da Ascom per la provincia di Torino e relativa al secondo trimestre del 2020, fotografano un quadro di fiducia alquanto basso per quel che riguarda l’andamento dell’economia e ancora in pochi pensano che i rischi correlati alla diffusione del virus siano ormai alle spalle. Anche le previsioni sulla seconda parte dell’anno non sono migliori: la ... Leggi su nuovasocieta

Francesco Dal Mas / BELLUNO Cassa integrazione in esaurimento per gli alberghi bellunesi che hanno del personale a tempo indeterminato. Sono pochi, qualche decina, ma hanno l’acqua alla gola, rispetto ...

Arezzo, 7 luglio 2020 - E' un appelloaccorato quello dell'Ascom. “Il settore della ristorazione, insieme a quello del turismo in generale, continua a subire in maniera molto dura i danni economici del ...

