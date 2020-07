42 migranti positivi a Jesolo: adesso scatta l'allarme Covid (Di giovedì 16 luglio 2020) Agostino Corneli Nel centro della Croce Rossa sono ospitati un centinaio di migranti africani. E adesso i nuovi sbarchi fanno paura Il contagio nei centri migranti adesso inizia a fare davvero paura. Dopo le rivolte esplose in Calabria e in Sicilia e con le prime avvisaglie anche a Roma, adesso è il turno di Jesolo, dove in un centro della Croce Rossa sono stati trovati positivi al tampone 42 migranti più un operatore sanitario. Il focolaio è stato reso noto dallo stesso Comune di Jesolo e dai vertici della Usl 4, mentre il Comune ha già chiesto alla Questura un presidio di forze dell'ordine all'esterno dell'hub. Un pericolo per i residenti di Jesolo che non può essere ... Leggi su ilgiornale

