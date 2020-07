Yvan Perrin davanti ai giudici per discriminazione razziale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nel 2019 aveva scritto "L'infezione si sta diffondendo" sotto un post di Facebook sui Fratelli musulmani. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Yvan Perrin

Corriere del Ticino

L’ex consigliere di Stato neocastellano ed ex consigliere nazionale Yvan Perrin (UDC) è comparso oggi davanti al Tribunale di polizia di Neuchâtel per rispondere di discriminazione razziale. Il pubbli ...NEUCHÂTEL - L'ex consigliere di Stato neocastellano ed ex consigliere nazionale Yvan Perrin (UDC) è comparso oggi davanti al Tribunale di polizia di Neuchâtel per rispondere di discriminazione razzial ...