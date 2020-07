Vulnerabilità critica di Microsoft: falla di sicurezza “wormable” e di gravità massima (Di mercoledì 15 luglio 2020) I. Gli hacker potrebbero sfruttare la vulnerabilità per ottenere i privilegi admin di dominio sui server per assumere il controllo completo dell’IT di una società I ricercatori di Check Point Software Technologies hanno individuato una falla di sicurezza nel domain name system (DNS) di Windows, l’implementazione dei servizi DNS forniti da Microsoft nei sistemi operativi Windows. Questa falla consentirebbe a un hacker di effettuare query DNS dannose al server DNS di Windows e di ottenere un’esecuzione arbitraria del codice che potrebbe portare alla violazione dell’intera infrastruttura. La vulnerabilità critica, denominata SigRed dai ricercatori di Check Point, riguarda le versioni dei server Windows del periodo 2003-2019. ... Leggi su tuttotek

