Umberto Pelizzari, il recordman dell'apnea: "Mamma mi portò in piscina perché temevo l'acqua" (Di mercoledì 15 luglio 2020) È il signore degli abissi, il recordman dell’apnea: Umberto Pelizzari nel 1999 ha raggiunto i meno 150 metri di profondità, in in 2’57’’: tuttora un limite invalicabile. Al Corriere della Sera si è raccontato e ha descritto cosa si prova in quel mondo sommerso: “Spesso mi chiedono cosa si vede laggù. Forse l’unica risposta è che non si scende in apnea per vedere, ma per guardarsi dentro. Negli abissi cerco il mio io. È un’esperienza mistica, ai confini col divino”.«Le pulsazioni rallentano, il corpo svanisce, ogni sensazione galleggia dentro nuove forme. Resta solo l’anima, come detto. È un lungo tuffo che sembra assorbire l’universo. Ogni volta risalire ... Leggi su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Umberto Pelizzari, il recordman dell'apnea: 'Mamma mi portò in piscina perché temevo l'acqua' - HuffPostItalia : Umberto Pelizzari, il recordman dell'apnea: 'Mamma mi portò in piscina perché temevo l'acqua' - TomAndreoli : RT @Corriere: Pelizzari, l’uomo sceso che in mare è sceso a -150: «Mamma mi portò in piscina perché t... - AvvMennillo : Pelizzari, l’uomo sceso che in mare è sceso a -150: «Mamma mi portò in piscina perché t... - angiuoniluigi : RT @Corriere: Pelizzari, l’uomo sceso che in mare è sceso a -150: «Mamma mi portò in piscina perché t... -

Ultime Notizie dalla rete : Umberto Pelizzari Umberto Pelizzari: «Mamma mi portò in piscina perché temevo l’acqua. A -150 metri ti guardi dentro» Corriere della Sera Umberto Pellizzari/ “Apnea esperienza mistica, serve chiedere e ringraziare”

Umberto Pellizzari: “Apnea esperienza mistica, serve chiedere e ringraziare”. Il mare, i record e gli avversari, il valore delle immersioni e… Umberto Pelizzari ha concesso una lunga intervista al Cor ...

Umberto Pelizzari: «Mamma mi portò in piscina perché temevo l’acqua»

Umberto Pelizzari un giorno incontrò un anziano pescatore. «Mi piace come vai sott’acqua», gli disse il vecchio. Aggiunse: «Ma ci sono due modi per farlo». Prese un pezzo di corallo e lo gettò nel mar ...

Umberto Pellizzari: “Apnea esperienza mistica, serve chiedere e ringraziare”. Il mare, i record e gli avversari, il valore delle immersioni e… Umberto Pelizzari ha concesso una lunga intervista al Cor ...Umberto Pelizzari un giorno incontrò un anziano pescatore. «Mi piace come vai sott’acqua», gli disse il vecchio. Aggiunse: «Ma ci sono due modi per farlo». Prese un pezzo di corallo e lo gettò nel mar ...