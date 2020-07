Traffico Roma del 15-07-2020 ore 19:30 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Luceverde Roma terminati disagi sulla viale di Tor di Quinto vicino alla tangenziale viale di Tor di Quinto ora percorribile completamente mentre sulla via Salaria zona Villa Ada abbiamo ancora di oggi per lavori verso la tangenziale ripercussioni in viale Somalia e disagi sulla stessa tangenziale entrando sulla via Salaria in via di Porta Furba a causa di lavori senso unico alternato e Traffico intenso in via di Tor Pignattara è sulla via Tuscolana anche sulla via Collatina disagi per un senso unico alternato nella zona di Tor Sapienza sulla tangenziale est invece code per Traffico da San Giovanni alla Pontina direzione Nomentana stanotte chiusura in zona stazione Termini del sottovia che da via Marsala a porta in via Giolitti sottovia che sarà chiuso dalla mezzanotte circa e contemporaneamente saranno un tratto di via ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - mecca_salvatore : RT @virginiaraggi: A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta di una… - VAIstradeanas : 19:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRadio : ?#autostrade #traffico congestionato- A24 Tratto Urbano Roma-Teramo CHIUSO NODO dal Raccordo Anulare > Via Salaria… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 15-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Roma: Opera al Circo Massimo, strade chiuse e bus deviati

Domani sera, per l’inaugurazione della stagione estiva del Teatro dell'Opera, al Circo Massimo, dalle 19 saranno chiuse al traffico via dei Cerchi, da piazza di Porta Capena a piazza Bocca della Verit ...

Ex scuola Cardinal Capranica: ad un anno dallo sgombero famiglie senza casa. E per il Comune maxi spesa per pagare le cooperative

Il 15 luglio di un anno fa l’ex scuola di via di Cardinal Capranica a Primavalle, abitata in modo spontaneo per quasi vent’anni da decine di famiglie in difficoltà abitativa, è stata sgomberata con l’ ...

