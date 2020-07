Stefano Cucchi, tutti i depistaggi: “Poteva essere salvato in tempo” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Caso Stefano Cucchi. È la sorella Ilaria ad avere la parola. Scopriamo insieme le dichiarazioni della donna e le ultime notizie provenienti dal processo. È Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi a parlare. Il risultato di quanto emerso durante le udienze del processo ai depistaggi è che tutti sapevano ciò che realmente stesse accadendo … L'articolo Stefano Cucchi, tutti i depistaggi: “Poteva essere salvato in tempo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

