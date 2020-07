Sky: Bologna-Napoli, riposano Insigne, Koulibaly e Fabian (Di mercoledì 15 luglio 2020) Stasera alle 19,30, il Napoli sarà impegnato in trasferta contro il Bologna. Sky Sport ha dato le ultime notizie relative alla probabile formazione che sceglierà di mettere in campo Rino Gattuso. In porta Meret, secondo l’alternanza con Ospina tra i pali decisa dall’allenatore. La coppia di centrali sarà costituita da Maksimovic e Manolas, e ai loro lati si muoveranno Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo torna Demme come regista, con Elmas e Zielinski. Il tridente di attacco sarà formato da Lozano, Milik e Politano. E’ la prima volta che il messicano viene schierato titolare da quando Gattuso è arrivato sulla panchina del Napoli. L'articolo Sky: Bologna-Napoli, riposano Insigne, Koulibaly e ... Leggi su ilnapolista

napolista : Sky: Bologna-Napoli, riposano Insigne, Koulibaly e Fabian La probabile formazione scelta da Gattuso. Il tridente di… - sketchy_dj : @kumorizorai_sky Bologna, France - zazoomblog : Sky – Bologna-Napoli Gattuso cambia la formazione: nuovo tridente - #Bologna-Napoli #Gattuso #cambia - teresacapitanio : RT @ilmessaggeroit: Mihajlovic attacca Sky: «Non si parla mai del Bologna» - TuttoBolognaWeb : Sky o Dazn? Dove vedere il Bologna stasera - -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Bologna Bologna, Juwara: "Qui col barcone, ora sogno la Champions. Barrow il mio riferimento" Sky Sport Sky - La probabile formazione: Meret in porta. Ecco quale sarà il tridente

E' il giorno di Bologna-Napoli, match valido per il 33esimo turno di Serie A. La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulla possibile formazione che manderà in campo Gennaro Gattuso in quel del Da ...

Milan-Parma, Sassuolo-Juventus: dove vedere in tv le partite della 33ª giornata

Martedì 14 luglio si rinnova l’appuntamento infrasettimanale con il campionato di calcio: Atalanta e Brescia sono state le prime a scendere in campo al Gewiss Stadium di Bergamo. La 33ª giornata prose ...

E' il giorno di Bologna-Napoli, match valido per il 33esimo turno di Serie A. La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulla possibile formazione che manderà in campo Gennaro Gattuso in quel del Da ...Martedì 14 luglio si rinnova l’appuntamento infrasettimanale con il campionato di calcio: Atalanta e Brescia sono state le prime a scendere in campo al Gewiss Stadium di Bergamo. La 33ª giornata prose ...