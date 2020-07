Serie A 33ª giornata, gli arbitri per le partite del 16 luglio: Spal-Inter a Giua (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono stati resi noti gli arbitri per le ultime due partite di Serie A valide per la 33ª giornata: le designazioni Sono stati designati gli arbitri per le ultime due partite della 33ª giornata di Serie A, ossia Spal-Inter e Torino-Genoa. Ecco il quadro nel dettaglio. Torino-Genoa Arbitro: Rocchi di Firenze Assistenti: Bindoni, Lo Cicero IV° uomo: Mariani VAR: Mazzoleni AVAR: Paganessi Spal-Inter Arbitro: Giua di Olbia Assistenti: Alessio, Gori IV° uomo: Abbattista VAR: Doveri AVAR: Di Iorio Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

