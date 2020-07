Schick, parla l’agente: «Milan? Non so se piace ma Rangnick lo conosce bene» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Intervistato da idnes.cz, l’agente di Schick ha parlato del futuro del suo assistito e di un suo eventuale passaggio al Milan Pavel Paska, agente di Patrick Schick, ha commentato le voci di un possibile passaggio al Milan del suo assistito, attualmente al Lipsia. Ecco le parole del procuratore del giocatore ceco: «Non so se piace al Milan, non ho informazioni a riguardo. Certo, se Ralf Rangnick dovesse allenare lì… Rangnick conosce molto bene Schick, è stato una delle persone che lo volevano davvero al Lipsia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Schick, l'agente spinge verso il Milan: "Se Rangnick dovesse allenare lì..."

Con Zlatan Ibrahimovic che sembra sempre più destinato a fare le valigie, in casa Milan è aperta la caccia al centravanti per la prossima stagione e tra i nomi che circolano in orbita rossonera c'è an ...

