Sassuolo-Juventus, Sarri: “Facciamo fatica a trovare continuità, abbiamo troppi alti e bassi” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Un allenatore pretende continuità e ora facciamo fatica a trovarla. Succede a molte squadre, tranne rare eccezioni. abbiamo momenti buonissimi e altri di passività, sono difficili da capire. Troviamo squadre che vivono momenti straordinari, vedi l’Atalanta”. Lo ha dichiarato il tecnico della Juventus Maurizio Sarri dopo il pareggio con il Sassuolo. “Il Sassuolo se avrà continuità nei prossimi anni – ha detto l’allenatore a Sky Sport – potrà diventare l’Atalanta del futuro. Questi alti e bassi, dal punto di vista mentale, vanno risolti per trovare la strada giusta”, ha concluso Sarri. Leggi su sportface

brfootball : 12’—Sassuolo 0-2 Juventus 55’—Sassuolo 3-2 Juventus - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte al Mapei Stadium! Prendiamoci questi tre punti IMPORTANTISSIMI ?? #FinoAllaFine Live match… - OptaPaolo : 16 - La Juventus ha concesso 16 conclusioni nel primo tempo contro il Sassuolo: i bianconeri non hanno mai fatto pe… - GiuseppeCarlo14 : RT @_ThousandN: La Juventus da dicembre in poi ha perso due volte con la Lazio, col Napoli, Verona, Milan e pareggiato con Sassuolo e Atala… - hacks_sports : Bologna 1-1 Napoli Ac Milan 3-1 Parma Sampdoria 3-0 Cagliari Lecce 1-3 Fiorentina Roma 2-1 Verona Sassuolo 3-3… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Juventus

Pirotecnico 3-3 al Mapei Stadium di Reggio Emilia fra Sassuolo e Juventus. Buonissima la prestazione dei Bianconeri nei primi dieci minuti abbondanti di gara. Non solo per il doppio vantaggio, ma anch ...Però era una partita che avremmo dovuto vincere, ma purtroppo in questo momento va così, dobbiamo andare avanti, ci mancano ancora tre punti per la Champions che qui manca da 13 anni, siamo vicini e ...