Sassuolo Juve 1-2 LIVE: la riapre Djuricic (Di mercoledì 15 luglio 2020) Al Mapei Stadium, la 33ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Juve si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Juve 1-2 MOVIOLA 35′ Tiro di Berardi – Ancora il numero 25 con il destro: palla che passa in mezzo alle gambe di Alex Sandro ma Szczesny si allunga e blocca. 29′ Gol di Djuricic – Azione di Muldur, un rimpallo favorisce Caputo che, da gran centravanti qual è, lavora una palla stupenda per Djuricic che batte impagabilmente Szczesny e riapre la gara. 27′ Altra parata di ... Leggi su calcionews24

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte al Mapei Stadium! Prendiamoci questi tre punti IMPORTANTISSIMI ?? #FinoAllaFine Live match… - juventusfc : #InNumbers ??Verso la sfida contro il Sassuolo! ?? - juventusfc : ?? Mister Sarri sta per parlare alla vigilia di #SassuoloJuve Guarda LIVE [pass pro] ?? - UsmanHa56463706 : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Si parte al Mapei Stadium! Prendiamoci questi tre punti IMPORTANTISSIMI ?? #FinoAllaFine Live match su https… - AlbertoGrazian2 : 3 secondi e il Sassuolo è in area di rigore nostra. Possesso palla Real Sassuolo 99% Juve 1% -