Sampdoria, Bonazzoli: «Non scorderò mai questa doppietta» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Federico Bonazzoli ha commentato la doppietta realizzata contro il Cagliari: le dichiarazioni dell’attaccante della Sampdoria Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria, ha commentato il match vinto contro il Cagliari ai microfoni del media ufficiale blucerchiato. SERATA INDIMENTICABILE – «Pensavo che una serata di quella di Udine non potesse capitarmi, e invece… Punti fondamentali e in più la mia prima doppietta. Se la rovesciata non la scorderò mai, neppure questa la dimenticherò». GOL – «Non ho voluto sentire Gabbiadini che mi chiamava la palla, sono andato per la mia strada ed è andata bene. Il secondo? Bello, era l’unico modo che avevo per andare a prendere il ... Leggi su calcionews24

