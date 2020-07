Roma, per Petrachi arriva la lettera di licenziamento (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ calato definitivamente il sipario sull’avventura di Gianluca Petrachi alla Roma. Stando a quanto riporta Il Tempo, a meno di un mese dalla sospensione del Direttore Sportivo giallorosso, è stato completato l’iter per il suo licenziamento. Petrachi si è visto recapitare la raccomandata che ufficializza la decisione del club, che qualche giorno fa – a … L'articolo Roma, per Petrachi arriva la lettera di licenziamento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

_Carabinieri_ : #13luglio: oggi avrebbe compiuto 36 anni. A Roma, in piazza Cavour, tutti potremo ammirare il suo sorriso fino al 2… - DarioNardella : Viaggio quest’estate? Firenze è la terza meta più ambita, dopo Roma e Parigi. Un risultato straordinario che ci fa… - emergenzavvf : Sotto controllo l’#incendio che dalle 13 di #oggi ha coinvolto una vasta area di sterpaglie nel quartiere Boccea a… - CastrignanoCisl : RT @CislNazionale: ??@FurlanAnnamaria e @GigiPetteni scoprono la targa in occasione della cerimonia in corso a Roma per il settantesimo anni… - ItalianKresser : RT @alessiawithtwos: ogni tanto ripenso al fatto che a 16 anni me la facevo col figlio di un deputato e scorrazzavamo per roma con il suo m… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma per Roma, metro B: rissa per le mascherine, spray sui passeggeri Il Messaggero Ludopatia e dipendenza da cocaina, l'Asp di Ragusa primo centro del Sud per cure senza farmaci

L'Asp di Ragusa diventa il punto di riferimento del Sud per la cura della ludopatia e della dipendenza da cocaina. Da Roma in giù, infatti, è il primo centro pubblico che si approccia alla cura del gi ...

Lazio-Sassuolo, biancocelesti surclassati quanto a possesso palla e passaggi, attacco sterile

Col Sassuolo la Lazio ha fatto registrare alcuni record stagionali negativi, specialmente in relazione a possesso palla, passaggi riusciti e tiri in porta effettuati. Una gara che avrebbe dovuto esser ...

L'Asp di Ragusa diventa il punto di riferimento del Sud per la cura della ludopatia e della dipendenza da cocaina. Da Roma in giù, infatti, è il primo centro pubblico che si approccia alla cura del gi ...Col Sassuolo la Lazio ha fatto registrare alcuni record stagionali negativi, specialmente in relazione a possesso palla, passaggi riusciti e tiri in porta effettuati. Una gara che avrebbe dovuto esser ...