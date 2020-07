Radioactive, un film che non rende giustizia al genio di Marie Curie (Di mercoledì 15 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=tKKHZxdXJsU Forse non era Marjane Satrapi, regista e sceneggiatrice irano-francese diventata famosa con Persepolis ma poi responsabile di alcuni dei peggiori film degli anni ’10, la persona migliore per un film su Marie Curie. Di certo lei pensa di sì, pensa cioè di aver trovato la chiave più importante per la figura storica. Radioactive infatti sa molto bene dove vuole andare a parare, sa bene che servizio fare alla figura storica e cosa sottolineare. La storia della prima scienziata ad aver vinto un nobel (e una delle poche ad averne vinti due) è una gigantesca excusatio non petita per aver scoperto la radioattività, giustificata dalle angherie della Parigi dell’epoca verso una donna polacca, libera e ... Leggi su wired

